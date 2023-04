Iran, arrivano le telecamere per identificare le donne senza velo

Le autorità iraniane hanno annunciato l’arrivo di una nuova stretta contro le donne che si oppongono all’obbligo di indossare il velo.

Per le strade della Repubblica islamica, infatti, verranno installate telecamere per identificare le cittadine che violano le norme. Alle donne senza velo verranno inviati dei messaggi “di avvertimento sulle conseguenze”, ha affermato la polizia in un comunicato diffuso dall’agenzia di stampa della magistratura Mizan e da altri media statali.

“Il provvedimento mira a prevenire la resistenza contro la legge sull’hiijab”

Il provvedimento, si legge sempre nel testo diffuso dalle autorità, mira a “prevenire la resistenza contro la legge sull’hijab“. La “resistenza” delle donne agli obblighi di legge, hanno aggiunto, offusca l’immagine spirituale del Paese e diffonde insicurezza. Nella dichiarazione la polizia ha anche invitato gli imprenditori a “monitorare seriamente il rispetto degli standard sociali attraverso ispezioni diligenti”.