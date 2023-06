Iran, bevono alcolici e si sentono male: morte 14 persone, 90 finiscono in ospedale

Quattordici persone sono morte in Iran e una novantina sono state ricoverate in ospedale vicino a Teheran con sintomi da avvelenamento dopo aver assunto alcolici. Lo riporta l’agenzia di stampa Irna spiegando che i decessi si sono verificati poco dopo l’assunzione di alcol e precisando che non è possibile dire con certezza se i casi siano correlati.

Il consumo di alcolici è vietato nella Repubblica islamica dell’Iran, ma presente. Gli alcolici sono spesso venduti al mercato nero e prodotti all’interno dello stesso Iran. I liquori vengono anche prodotti in casa con l’aggiunta di metanolo, sostanza che può risultare tossica e portare alla cecità o alla morte se consumata in grande quantità.