Iran, yougurt in testa a due donne perchè non indossavano il velo VIDEO

La giustizia del Paese mediorientale non fa sconti alle vittime, ma questa volta a indignare è l'aggressore

Le aggredisce perchè prive di velo, senza utilizzare le mani ma, dopo avere versato yougurt sulle loro teste, umiliandole comunque . La brutta scena, ripresa dalle telecamere a circuito chiuso di un negozio di alimentari, e diventata presto virale in rete, avviene in Iran, precisamente a Shandiz nel nord est del Paese. Il paradosso, che tale non è considerato il posto dell’accaduto, è che le vittime sono state arrestate insieme con l’assalitore. C’è però tutt’altro che un dettaglio, questa volta, rispetto al passato, ovvero l’intervento a difesa delle due donne da parte del proprietario del locale e di un cliente, pronti a cacciare via l’aggressore.

La “giustizia” iraniana

L’uomo, scrive l’agenzia di stampa Miran, è stato arrestato per disturbo dell’ordine pubblico, ma la magistratura iraniana ha ordinato il fermo anche per le due donne: sono accusate di aver mostrato i capelli in pubblico, gesto considerato illegale nel Paese. L’agenzia Miran riferisce che sono stati emessi “avvisi necessari” anche al proprietario del negozio per garantire il rispetto della legge.