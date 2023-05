Isab, la cessione è ufficiale: la raffineria di Priolo passa a Goi Energy

L'operazione interessa circa tremila lavoratori. Nominato il nuovo cda della società.

Si chiude l’operazione di cessione del capitale di Isab Srl (detenuto da Litasco), la società che gestisce la raffineria di Priolo, in provincia di Siracusa, a Goi Energy Srl (controllata al 100% da Goi Limited). Prima del closing, l’operazione ha ricevuto l’autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi della normativa sul golden power. Contestualmente è stato anche nominato il nuovo cda di Isab che vede alla guida Angelo Taraborelli, dal vicepresidente Michael Bobrov e dei Consiglieri Ioannis Psichogios e Massimo Nicolazzi. Valore dell’operazione, secondo alcune indiscrezioni è di 1,5 miliardi di euro.

Isab di Priolo dovrà diventare hub energetico europeo

Obiettivo dell’operazione (che coinvolge circa tre mila lavoratori del siracusano di cui mille diretti) è fare della raffineria di Priolo un hub energetico europeo grazie agli accordi che Goi ha sottoscritto a partire da quelli con Trafigura uno dei maggiori trader indipendenti di petrolio e prodotti petroliferi al mondo, hanno firmato oggi accordi commerciali a lungo termine, che garantiranno la continuità nella fornitura di materie prime e nell’acquisto di prodotti finiti. “L’acquisizione di ISAB da parte di GOI rappresenta una pietra miliare, in quanto segna l’inizio di una nuova era per la raffineria”, ha commentato Michael Bobrov, CEO di Goi, “è stato un percorso lungo ma ricco di successi, ottenuto grazie al dialogo costante e alla stretta collaborazione con il Governo italiano e le autorità competenti, a cui siamo molto grati”. Nell’ambito dell’operazione, BonelliErede ha agito come consulente legale di GOI, mentre Ernst & Young ha agito come consulente finanziario.