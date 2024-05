Eolie, incidente per una barca a vela: un bimbo di quattro anni soccorso dalla guardia costiera

A bordo dell'elicottero dal personale medico, il piccolo è stato messo in sicurezza e si trova al momento al policlinico di Messina

Grazie alla segnalazione via radio, i soccorsi della guardia costiera hanno salvato un bambino di quattro anni che si trovava in pericolo. A bordo di una barca a vale in navigazione nelle isole Eolie (al largo di Alicudi), il piccolo è stato coinvolto in un incidente contro un peschereccio della zona a bordo della barca a vela in cui viaggiava con i genitori.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Le condizioni del bambino soccorso al largo delle Eolie

Scattato l’allarme a seguito della segnalazione dei genitori sul battello A65 dell’Ufficio circondariale marittimo di Lipari, il bambino è stato soccorso. Il tutto, grazie al necessario intervento aereo di un mezzo Nemo viste le difficili condizioni di salvataggio. A bordo dell’elicottero dal personale medico, il piccolo di quattro anni è stato messo in sicurezza e si trova al momento al policlinico di Messina.