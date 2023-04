Ispica al lavoro su importanti opere pubbliche

Al centro del programma del Comune la realizzazione della zona artigianale e l’ampliamento del cimitero. La Cna chiede massima attenzione in vista del coinvolgimento di tante piccole e medie imprese

ISPICA (RG) – Realizzazione della zona artigianale e ampliamento del cimitero. Sono queste le due importanti opere pubbliche in programma al comune di Ispica che interesseranno fra l’altro diverse medie e piccole imprese. Ecco perché la Cna cittadina pone grande attenzione ai lavori e chiede all’Amministrazione comunale di intervenire nel migliore dei modi.

“Ricordiamo – ha evidenziato il responsabile organizzativo locale Carmelo Caccamo – che la zona artigianale sarà realizzata lungo l’asse Ispica-Pozzallo e, grazie ormai alla presenza dell’autostrada Siracusa-Gela e del vicino porto di Pozzallo, sarà molto appetibile per tante imprese che vorranno investire. Questa infrastruttura pensata dalla Cna e sostenuta dalle diverse amministrazioni che si sono succedute rappresenterà la porta d’ingresso del tessuto produttivo della provincia. Tra l’altro, abbiamo ancora una somma disponibile di quasi 1 milione e 500mila euro derivante dai fondi ex Insicem che spettano alla nostra città, vincolati per questa grande opera. Più tempo passerà, più perderemo occasioni per posizionarci come hub strategico retroportuale”.

La realizzazione della zona artigianale e l’ampliamento del cimitero, mantenendo la gestione pubblica, saranno il termometro circa l’attenzione verso le piccole e medie imprese. Da anni la Cna locale sostiene l’importanza di dotare la città di una moderna zona artigianale. “Occorre procedere spediti con gli espropri consentendo alle numerose imprese che quotidianamente fanno richiesta di poter realizzare il proprio insediamento in una zona strategica per lo sviluppo del territorio”. Anche l’intervento pensato per il cimitero comunale è in programma da diverso tempo ed è fondamentale per l’intera città.

“Insistiamo ancora una volta – ha aggiunto il referente della sede cittadina e componente della presidenza territoriale Cna, Carmelo Re – anche sull’importanza del completamento del cimitero comunale attraverso il cosiddetto allargamento del perimetro dal lato dell’attuale parcheggio, permettendo di fatto di soddisfare le esigenze manifestate dai cittadini attraverso apposite domande a seguito di un bando comunale. Anche in questo caso sarebbero tantissime le micro e piccole aziende cittadine che lavorerebbero attorno al progetto di allargamento con la costruzione di monumentini, cappelle, colombari e per la realizzazione stessa del piano di allargamento. La gestione comunale del cimitero rimane, come sempre abbiamo sostenuto coerentemente, garanzia per tanti artigiani di continuare a lavorare e garanzia per tanti cittadini di continuare a ricevere un servizio adeguato per i propri defunti”.

La Cna preme su entrambi i fronti e chiede all’Amministrazione un confronto con l’associazione su questi due temi.