Ispica, incidente stradale in contrada Favara: sei feriti, uno in gravi condizioni

Adesso, sono già scattate le indagini del caso per tentare di ricostruire al meglio quanto accaduto nel ragusano

Grave incidente stradale verificatosi in queste ore in contrada Favara, a Ispica (in provincia di Ragusa). Dopo aver perso il controllo dell’auto, un persona è finita su un altro mezzo, provocando quindi un maxi-tamponamento che ha coinvolto anche un’altra automobile.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Il bilancio momentaneo parla di sei persone ferite, di cui una sembrerebbe essere in condizioni particolarmente gravi. Per quest’ultimo ferito, è stato necessario il trasporto in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Ispica, incidente stradale: le condizioni dei feriti

A seguito del grave incidente stradale di contrada Favara a Ispica (Ragusa), sei persone sono rimaste ferite, di cui una in gravi condizioni. Questa persona, è stata trasportata in elicottero all’ospedale Cannizzaro di Catania, mentre gli altri sei feriti sono attualmente ricoverati presso le strutture sanitarie di Avola e Modica. Secondo una prima ricostruzione, le condizioni delle altre cinque persone coinvolte non sembrerebbero essere preoccupanti.

Aperte le indagini

Adesso, a seguito del grave incidente stradale avvenuto in queste ore e che ha coinvolto sei persone, sono già scattate le indagini del caso per tentare di ricostruire al meglio quanto accaduto nei pressi di Ispica, nella zona di contrada Favara.