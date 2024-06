Italia, i convocati per UEFA EURO 2024: out Provedel, Ricci e Orsolini

Sono stati ufficializzati i convocati dell'Italia per UEFA EURO 2024. Il commissario tecnico azzurro Luciano Spalletti ha convocato giocatori.

Sono stati ufficializzati i convocati dell’Italia per UEFA EURO 2024. Il commissario tecnico azzurro Luciano Spalletti ha convocato giocatori. La Figc rende noto che dei calciatori che hanno partecipato alla prima settimana di raduno a Coverciano restano esclusi dalla lista Samuele Ricci, Riccardo Orsolini e Ivan Provedel. Inoltre preallertato dal Ct il portiere della Lazio si è reso disponibile e continuerà ad allenarsi nella propria sede tenendosi in contatto col preparatore dei portieri Marco Savorani.

Domani il raduno

Domani è in programma il raduno di Coverciano per sostenere alle 17:00 la seduta di allenamento (aperta ai media i primi 15’). Alle 19:15 è in programma l’incontro, chiuso ai media, col responsabile della Commissione Arbitri UEFA Roberto Rosetti. Quest’ultimo esporrà le linee guida e le direttive che gli arbitri dovranno seguire in occasione dei match del Campionato Europeo.

I 26 convocati per UEFA EURO 2024