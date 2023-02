Ivoriano scomparso a Ragusa, Cracolici: “continuare a cercare la verità”

La Commissione Antimafia Ars in seduta ad Acate da dove il 2 luglio 2022 è scomparso il mediatore culturale Daouda Diane

“Dobbiamo continuare a cercare la verità, solo così questo territorio potrà essere libero. Un mistero come quello della scomparsa di Daouda Diane non può più essere tollerato”. Così il presidente della Commissione Antimafia dell’Ars Antonello Cracolici a margine della seduta della commissione ad Acate, nel Ragusano, dove il 2 luglio 2022 è scomparso il mediatore culturale ivoriano Daouda Diane. Alla seduta hanno partecipato i vertici delle forze dell’ordine, il procuratore capo di Ragusa, il procuratore della Dia di Catania, i sindaci della provincia ed i sindacati.

Provincia di Ragusa territorio particolare

“La presenza contemporanea di Stidda e Cosa nostra rende unica in Sicilia la provincia di Ragusa per il condizionamento della vita sociale, urbana e rurale – ha aggiunto – Dobbiamo mobilitare la collettività sui temi del controllo della manodopera e del caporalato, su questo i cittadini devono sapere che l’antimafia c’è. Questa vicenda è inquietante, ed è giusto da parte nostra sollecitare la ricerca della verità. Siamo qui anche per fare una panoramica della criminalità nel territorio e mettere in campo tutti gli strumenti utili”. La seduta si è svolta nella biblioteca comunale di Acate. Insieme al presidente Cracolici, c’erano anche il vicepresidente Ismaele La Vardera e la componente della commissione Jose Marano.