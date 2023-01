Jeremy Renner, la star di Avengers rischia l’amputazione di una gamba

Sono giorni complicati per la star di Avengers Jeremy Renner: dopo il grave incidente sulla neve, potrebbe essere necessaria l'amputazione di una gamba

Sono giorni difficili per Jeremy Renner, la star di Avengers coinvolta in un drammatico incidente sulla neve nei pressi della sua residenza in Nevada e ridotto in fin di vita.

Per lui, infatti, il peggio potrebbe non essere ancora passato. L’attore americano vittima di un incidente, stando a quanto riportato dal portale RadarOnline, potrebbe non tornare a camminare correttamente mai più.

Tra le ipotesi più nefaste, purtroppo, anche la possibile amputazione di una gamba per salvargli la vita.

Silenzio assoluto, per il momento, all’interno dell’entourage di Renner, già sottoposto a due interventi chirurgici dopo lo schiacciamento del petto e il collasso del busto a seguito dell’incidente.

Famiglia preoccupata per le condizioni di Jeremy Renner

“Jeremy ha già subito due difficili operazioni – avrebbe fatto sapere ai media americani un confidente della famiglia – Ma ci sono seri dubbi sul fatto che potrà mai tornare a camminare correttamente”. E questo potrebbe non essere il peggio, perché lo stesso confidente ha aggiunto che i familiari di Renner “temono che le ferite siano così gravi che non sarà mai più in grado di muoversi come prima, se non addirittura di perdere completamente la gamba“.