Juve, Iling-Junior rinnova fino a 2025 ed entra in Prima Squadra

Samuel Iling-Junior entra ufficialmente nella rosa della Prima Squadra e mette la firma sul suo futuro alla Juventus. È ufficiale il rinnovo del contratto fino al 2025.

Classe 2003, Samuel è approdato in bianconero nel settembre 2020 dopo l’esperienza nel settore giovanile del Chelsea e da lì è partito il suo percorso nella Juventus. Inizia la stagione con la Next Gen, con cui segna 4 gol In 7 presenze. L’esordio avviene contro l’Empoli all’Allianz Stadium, il 21 ottobre 2022. Contro l’Arsenal, nell’amichevole dell’Emirates, firma l’azione del definitivo 2-0 e conferma quanto già mostrato nelle gare precedenti.