Juventus, bordata di Ceferin: “La storia di Andrea Agnelli è finita come doveva finire: era tutto sbagliato”

Il numero uno dell'Uefa Aleksander Ceferin non risparmia critiche alla società bianconera e all'ex presidente Andrea Agnelli

Il numero dell’Uefa, Aleksander Ceferin, torna a parlare della Juventus e dell‘inchiesta Prisma che ormai da mesi ha travolto il club bianconero.

Il presidente dell’organo di controllo del calcio europeo non ha risparmiato critiche al suo ex amico ed adesso acerrimo nemico Andrea Agnelli, uno tra i pre promotori insieme a Florentino Perez (Real Madrid) e Johan Laporta (Barcellona) del progetto Superlega.

Ceferin: “Agnelli? Nessun affetto: ho rispetto per la Juve e i suoi tifosi”

“Agnelli? Non la definirei soddisfazione, non c’era bisogno che provassi qualcosa del genere – le parole di Ceferin al quotidiano francesce “L’Equipe” – Certo, su molte cose ne so di più rispetto ai normali tifosi. La storia della Juventus doveva finire come è finita. Perché tutto era sbagliato. Non ho un rapporto affettivo con Agnelli, ma vorrei sottolineare che rispetto ancora la Juve come club e tutti i suoi tifosi e che ho molto rispetto per tutti e tre i club in generale”.