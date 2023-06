Juventus, Di Maria annuncia l’addio: “Ho dato tutto: bianconeri vi porterò nel cuore”

Angel Di Maria e la Juventus si separano: il campione argentino ha salutato il club bianconero e i suoi tifosi con un post sui social

Angel Di Maria lascia la Juventus.

Dopo una sola stagione, tra luci ed ombre, il fuoriclasse argentino saluta la “Vecchia Signora”: dal prossimo luglio sarà disponibile sul mercato come parametro zero.

“El Fideo” ha voluto congedarsi dal club bianconero attraverso un lungo e toccante post pubblicato sulle proprie pagine social.

Di Maria: “Tappa difficile e complicata, tranquillo per aver dato tutto”

“Sono giunto alla fine di una tappa difficile e complicata – le parole di Di Maria – Me ne vado con la tranquillità di chi ha dato tutto per aiutare il club a continuare a vincere titoli, ma non è stato possibile. Me ne vado con il sapore amaro di non esserci riuscito, ma con la felicità di portare con me molti amici di questo meraviglioso spogliatoio del quale ho fatto parte. Grazie a tutti i miei compagno per l’affetto che mi hanno riservato sin dal primo giorno, mi sono sempre sentito come a casa. Un grande saluto a tutti gli Juventini per il loro affetto quotidiano. Un grande abbraccio. Vi porto nel cuore“.