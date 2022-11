Juventus, John Elkann: “Dimissioni CDA atto di responsabilità, la società viene prima di tutto”

Il patron Exor, John Elkann, ha parlato all'indomani del terremoto societario che ha colpito la Juventus con le dimissioni di Andrea Agnelli e di tutto il CDA bianconero

E’ un day-after ricco di tensione per la Juventus.

Dopo il terremoto societario di ieri sera, con le dimissioni in blocco del CDA guidato dall’ormai ex presidente Andrea Agnelli, in casa bianconera si inizia a pianificare quella che giocoforza sarà una nuova era.

Il patron Exor, John Elkann, ha provveduto a nominare il nuovo presidente del club piemontese, Gianluca Ferrero, e anche il nuovo direttore generale, Maurizio Scanavino: trattasi di due figure pro-tempore, che avranno il compito di traghettare la Juve verso la nomina del nuovo Consiglio d’Amministrazione prevista per il 18 gennaio 2023.

“Le dimissioni dei Consiglieri di Amministrazione della Juventus rappresentano un atto di responsabilità, che mette al primo posto l’interesse della Società – ha dichiarato Elkann – Il nuovo Consiglio che nascerà a Gennaio sarà formato da figure di grande professionalità sotto il profilo tecnico e giuridico, guidati del Presidente Gianluca Ferrero: insieme agli altri amministratori, avrà il compito di affrontare e risolvere i temi legali e societari che sono sul tavolo oggi. Confido che la società riuscirà a dimostrare di aver agito sempre correttamente. Maurizio Scanavino, che ha dimostrato solide capacità manageriali in tutte le società dove ha lavorato, metterà a frutto l’esperienza maturata soprattutto in ambito media e digitale per accelerare lo sviluppo della Juventus, uno dei brand più forti al mondo. Massimiliano Allegri rimane il punto di riferimento dell’area sportiva della Juventus: contiamo di lui e su tutta la squadra per continuare a vincere come hanno dimostrato di saper fare nelle ultime giornate, mantenendo alti i nostri obiettivi sul campo”.

“Voglio ringraziare mio cugino Andrea – ha concluso il numero 1 di Exor – per averci dato emozioni straordinarie, che non dimenticheremo mai. In questi 12 anni abbiamo vinto tanto. Il merito è soprattutto suo, oltre che delle donne e degli uomini che sotto la sua guida hanno raggiunto obiettivi memorabili. La nostra storia parla di vittorie e ci dà la forza che serve proprio in questi momenti. Con il sostegno e l’affetto dei nostri tifosi, abbiamo l’occasione di costruire un futuro straordinario.”