La casa di Agata sotto piazza Pappalardo: la suggestiva ipotesi della guida turistica FOTO

Ecco cosa potrebbe celarsi nella piazza oggetto di riqualificazione.

Tracce della storia passata che potrebbero rappresentare molto per i catanesi. E per il rapporto della città con la santa Patrona. Mentre proseguono i lavori in piazza Cardinale Pappalardo, ex Duca di Genova, si moltiplicano le ipotesi relative ai resti medievali trovati sotto l’asfalto. E che potrebbero riservare qualche gradita sorpresa.

Come si legge sulla pagina Facebook Centro storico pedonale, c’è chi afferma che le mura perimetrali dell’abitazione rinvenuti possano essere parte della casa di Agata. L’ipotesi sarebbe suffragata dall’esistenza, a pochi metri dalla piazza, di un busto raffigurante la Patrona con la scritta “Qui la casa di Agata”.

“E se la casa della nostra Patrona fosse qui, sotto il piano stradale?” – si chiedono gli autori della pagina. Riportando che l’ipotesi è caldeggiata da Giusi Belfiore, presidente delle guide turistiche etnee.

Foto Fabrizio Nicoletti e Marella Ferrera