Catania, Piazza Cardinale Pappalardo, si va avanti con un occhio ai “tesori”

Gli scavi nell’ex piazza “Duca di Genova”, già rinata senza le auto, stanno facendo riaffiorare alcuni antichi reperti

Che il sottosuolo di Catania, in quella zona, potesse nascondere qualcosa, era un sospetto di molti. Compreso il Comune che, nell’affidare i lavori di riqualificazione, ha voluto la presenza di “un professionista con la mansione di sorvegliante archeologico in fase di esecuzione dei lavori di scavo, perché si immaginava che ci potesse essere questa evenienza” – riporta un comunicato ufficiale.

Adesso, con il ritrovamento di alcuni resti, c’è la certezza: sotto la piazza Cardinale Pappalardo, ex Duca di Genova, potrebbe esserci qualcosa di prezioso. D’altronde, la vicina cappella bizantina sotterranea è un indizio inequivocabile. Toccherà agli archeologi della Sovrintendenza ai Beni culturali capire cosa possa nascondersi sotto la città. E se varrà la pena riportarla alla luce. Come conferma l’assessore l’Assessore ai Lavori Pubblici, Sergio Parisi che, proprio ieri, ha effettuato un altro sopralluogo nella piazza, con la sovraintendente ai Beni culturali e l’archeologa che si occupa dello scavo. “Sono stati trovati alcuni utensili risalenti al periodo federiciano e porzioni di mura probabilmente di abitazioni – spiega Parisi. Nell’area si procederà con uno scavo più approfondito da parte della Sovrintendenza, per verificare che tipologia di reperti salteranno fuori – continua -. Dopo di che, in base all’importanza del ritrovamento, stabiliremo, sempre in sinergia con i Beni culturali una strategia per stabilire come procedere per eventualmente portare alla luce o valorizzare i reperti. Al momento – precisa l’assessore – non sembrano ritrovamenti tali da interrompere i lavori”.

In ogni caso, evidenzia ancora il delegato del sindaco Trantino, nel caso si dovessero rendere necessarie altre somme, queste potrebbero essere trovate. “Ho rassicurato la Sovrintendenza – prosegue – che, qualora ci dovessero essere ritrovamenti ancora più particolari, siamo nelle condizioni di intervenire con ulteriori somme per metterli al riparo o valorizzarli”.

Intanto, si procede con i lavori di riqualificazione della piazza che, stando a quanto reso noto da Parisi, non dovrebbero subire particolari rallentamenti. “Con attenzione si va avanti con i lavori – afferma ancora Parisi: con interventi volti alla decementificazione e alla valorizzazione delle aree destinate al verde. Tutto questo, reso possibile grazie al progetto Catania spazio sport sulla rigenerazione urbana e transizione green di piazze e campetti sportivi finanziati coi fondi del Pon Metro, riqualificherà un’importante zona della Civita. Già è un bel colpo d’occhio vederla senza auto”.

Al termine dei lavori, che prevedono anche l’installazione di alberi e aiuole, la piazza non sarà più utilizzata come un parcheggio, coronando il sogno dei tanti che, da tempo, ne chiedevano la pedonalizzazione. Come evidenzia lo stesso sindaco Trantino. “Catania è un Museo a cielo aperto e ha una storia di stratificazioni che rende impensabile non trovare nulla avviando lavori in pieno centro storico – sottolinea Trantino -. La collaborazione con la Soprintendenza e l’attenzione che con l’Assessore Parisi stiamo dedicando a ogni fase di questo intervento ci tranquillizzano sulla prosecuzione degli stessi e sulla salvaguardia, ove si rendesse necessario, della storia e dell’identità della nostra Città. Vogliamo restituire una piazza bellissima e strategica a Catania e ai Catanesi; una piazza, è giusto che tutti ricordino, fino a ieri era un anonimo parcheggio di auto ed emblema del consumo di suolo in centro storico, mentre ora sarà completamente pedonalizzata con spazi attrezzati compatibili con lo straordinario contesto barocco”.