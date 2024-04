La gastronomia siciliana trionfa con i suoi piatti: le prelibatezze più ricercate del web 

Tra pasta alla norma e arancini gli utenti sono alla costante ricerca di informazioni sulle ricette

Le ricerche su internet non si concentrano soltanto sulle mete turistiche più ambite, o sul gossip del momento. Tra gli argomenti più interessanti c’è il cibo, insieme alla ricerca delle ricette più gustose e saporite. E la Sicilia rappresenta di sicuro una delle regioni che registra decine e decine di ricette e piatti tipici che conquistano il cuore e il gusto dei molti turisti che vengono a trascorrere qui le proprie vacanze. Lo dice una ricerca svolta da Preply, un portale di servizi di apprendimento on line, che accoppia formatori e utenti ovunque si trovino.

La piattaforma ad oggi conta oltre 32 mila insegnanti di lingue di esperienza e oltre un milione di studenti. Secondo la ricerca svolta da Preply, in vetta alla classifica, con oltre 74 mila ricerche, trionfa la pasta alla Norma, piatto orgoglio della Sicilia e conosciuto in tutto il mondo.

Gastronomia siciliana, l’origine della pasta alla Norma

Nata a Catania nel 1900 e chiamata così per l’espressione in dialetto siciliano,“’na vera Norma!”, utilizzata dal commediografo siciliano Nino Martoglio in riferimento all’opera omonima per elogiarne la perfezione. Seguono gli gnocchi alla sorrentina, piatto antichissimo che affonda le radici nel XVI secolo, proprio nella suggestiva Sorrento, 49.500 ricerche.

Al terzo posto, i saltimbocca alla romana e al quarto l’inconfondibile lampredotto toscano. Al quinto posto, però non poteva mancare un altro gioiello siciliano: la caponata, con 40.500 ricerche, con il suo intenso sapore mediterraneo. Questo piatto prenderebbe il posto da capone, termine dialettale usato per indicare la lampuga, pesce mangiato dagli aristocratici con la salsa agrodolce tipica della caponata e sostituito poi dal popolo con le melanzane.

Gastronomia siciliana, gli arancini

Ben più in basso, a grande sorpresa, al 17esimo posto, gli arancini, con 22 mila ricerche: oggetto di una disputa interminabile tra le città di Palermo, che li chiama al femminile, arancina, facendo riferimento alla loro forma tondeggiante simile a un’arancia, e Catania, che preferisce la versione maschile, arancino, per la forma leggermente più allungata che simboleggerebbe l’Etna.

Se ci si focalizza sui soli piatti siciliani, la pasta alla Norma è in testa, ma analizzando Google Trends, caponata e arancini godono di una distribuzione di ricerca più estesa, eccetto nel Molise. Si nota inoltre una divisione geografica, con la caponata cercata soprattutto nel Nord e gli arancini nel Sud. Per macroterritori, nel Nord ovest il piatto più popolare è la bagna cauda, una salsa piemontese semplice ma sostanziosa da abbinare alle tipiche verdure del periodo invernale.

Gastronomia siciliana, la cotoletta alla Milanese piace in Sicilia

A seguire la cotoletta alla milanese, la polenta concia della Valle d’Aosta, chiamata così perché acconciata, condita con formaggi e il coniglio alla ligure. Per quanto riguarda il Nord est, il piatto vincitore sono i Canederli trentini, adattamento dialettale del termine tedesco Knödel e autentica espressione della cucina altoatesina.

Al centro, invece, si trovano i saltimbocca alla romana del Lazio e il lampredotto toscano a contendersi il podio. Al Sud si trovano al primo posto gli gnocchi alla sorrentina, mentre al secondo posto si posiziona il simbolo di Bari: riso, patate e cozze; al terzo posto, la Pampanella molisana. In ultimo la Sardegna, dove si mettono in evidenza i Culurgiones, il cui nome sembra derivare dal termine culleus, che significa sacchetto di cuoio; secondo altri, potrebbero derivare anche da cuna intesa come culla o anfratto.

Gastronomia siciliana, l’analisi

L’analisi di Preply è partita con i volumi di ricerca dei nomi di tipici piatti italiani sullo strumento Semrush e la loro tendenza di ricerca su Google Trends. Quindi, è stata effettuata la comparazione interna delle regioni con le ricerche più elevate, successivamente considerando cinque aree geografiche (Nord ovest, Nord est, Centro, Sud e isole) e, infine, valutando i piatti a livello nazionale. Sono stati tenuti in considerazione solo quei piatti con una forte conformazione e tradizione regionale e non associabili all’Italia in generale.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI