“La pineta di ricordi”, a Comiso la presentazione della silloge di Francesco Maria Cataldo

L’ingresso alla presentazione sarà libero e gratuito ed inoltre sarà possibile dialogare con l’autore e acquistare l’opera

Sabato 7 ottobre alle ore 18.30 verrà presentata la silloge “La pineta di ricordi”, presso la libreria Mondadori di Comiso. All’evento sarà presente l’autore, Francesco Maria Cataldo, musicista e poeta di origine vittoriese. L’opera edita dalla casa editrice Edizioni del Faro di Trento, sarà introdotta da due ospiti d’eccezione: la scrittrice Lidia Ferrigno e l’attrice Tiziana Bellassai. L’autore svolge un’indagine sull’uomo, nata dalla necessità di guardarsi dentro in una maniera diversa, più profonda, quasi terapeutica.

L’autore: “Distanze, nitide fotografie che ho restaurato per colmare gli abissi del nostro tempo”

“Distanze, nitide fotografie che ho restaurato per colmare gli abissi del nostro tempo – spiega Francesco Maria Cataldo -. Gesti tralasciati, parole mai proferite: temi che rivendicano il loro spazio dipingendo, forse, la parte più segreta, intima e vera dell’esistenza stessa. Il peso delle assenze, la moltitudine di volti che non abbiamo avuto il coraggio di sfiorare e che non abbiamo più rivisto, la distanza come risultato di scelte mai compiute”. L’opera si fa portavoce di un tempo perduto e, con sguardo non privo di rassegnazione, dipinge una dimensione recondita che non ha più un legame diretto con il soggetto e che trova spazio nella materia del sogno e del ricordo.

Francesco Maria Cataldo, la scheda

Francesco Maria Cataldo è nato a Vittoria (Ragusa) nel 1991. Musicista dedito allo studio della prassi esecutiva dell’epoca barocca, svolge un’attività concertistica di rilievo nel panorama musicale nazionale e internazionale. Oltre alla musica, anche la fotografia e la poesia rappresentano, da sempre, un’opportunità per comprendere e interpretare la vita.

Ingresso gratuito alla presentazione

L’ingresso alla presentazione sarà libero e gratuito ed inoltre sarà possibile dialogare con l’autore e acquistare l’opera. “La pineta di ricordi” è disponibile nelle librerie e nelle piattaforme digitali.