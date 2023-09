Ruba denaro dalla cassa di un panificio a Comiso, arrestato 26enne marocchino

L'uomo è stato sorpreso nel tentativo di nasconderee una busta con delle monete illecitamente prelevate dal registratore di cassa

I carabinieri di Vittoria, con il personale del Commissariato di Comiso, hanno arrestato un 26enne marocchino per tentato furto. I militari e gli agenti di polizia sono intervenuti all’interno di un panificio su una strada centrale di Comiso. Nel transitare nei pressi del panificio, sono stati insospettiti dal rilevare che la porta d’ingresso era stata divelta, desumendo che ignoti l’avessero forzata per consumare un furto.

L’intevento delle forze dell’ordine

Avuto accesso all’esercizio commerciale, le ipotesi sono state confermate poiché veniva trovato all’interno il 26enne, nascosto dietro al bancone del locale nel tentativo di nascondersi ed occultare una busta con delle monete illecitamente prelevate dal registratore di cassa per un valore complessivo di circa 100 euro, nonché una busta contenente circa 20 bottiglie di birra. Sempre all’interno del locale veniva fermato e identificato anche il complice, un tunisino 21enne, mentre cercava di impossessarsi di circa 9 chili di biscotti riponendoli in vari sacchetti di plastica.

Il provvedimento

Il 26enne era sottoposto alla misura di prevenzione con obbligo di permanenza in casa nelle ore notturne, pertanto nei suoi confronti è scattato l’arresto in flagranza di reato sia per il tentato furto aggravato che per la violazione degli obblighi inerenti la misura di prevenzione. Il 21enne tunisino è stato denunciato per tentato furto aggravato.