La Regione a caccia delle capre di Alicudi, l’appello degli animalisti a Schifani: “Lasciatele stare”

Gli animalisti chiedono al governatore di fermare questa situazione

Tutti le vogliono ma nessuno riesce a prenderle, questo è il riassunto di quanto sta accadendo ad Alicudi dove da diverso tempo il comune e la Regione Sicilia vorrebbe catturare le 600 capre selvatiche che sono state promesse agli ovili siciliani ma che al momento sono ancora imprendibili.

Alicudi, l’appello degli ambientalisti a Schifani

Sulla vicenda è intervenuta ancora l’AIDAA (Associazione italiana Difesa Animali e Ambiente) che ha annunciato l’invio di una lettera al presidente della Regione Renato Schifani. Gli animalisti nella loro missiva ripercorrono la vicenda delle capre di Alicudi ed i rischi per la loro vita e per il loro benessere senza contare i soldi che la regione sta spendendo per fare un regalo agli allevatori. Gli animalisti chiedono al governatore di fermare questa farsa e di lasciare vivere in pace le caprette sulla loro isola.

