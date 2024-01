Laboratorio clandestino di armi: arrestato titolare a Caltanissetta

La scoperta è stata fatta nell'ambito di un'operazione più ampia, che non riguarda solo la Sicilia.

Un laboratorio clandestino per la fabbricazione di armi è stato individuato a Caltanissetta, comprensivo di tutta l’attrezzatura necessaria per la costruzione di armi corte e di un modello artigianale di pistola. Trovate anche munizioni di diverso calibro. Il titolare del sito è stato arrestato.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

La scoperta del laboratorio clandestino di armi è stata fatta grazie a un blitz della polizia scattato in tutta Italia nell’ambito di una indagine contro le scommesse illegali. Sessantasei persone denunciate, con sanzioni amministrative per un importo superiore ai 600 mila euro e 40 sequestri di apparecchiature illegali: questo il bilancio dell’operazione in tutte le province italiane.

Le denunce scattate in tutta Italia

Seicento gli esercizi commerciali sottoposti a controllo, oltre 3.339 i soggetti identificati per esercizio abusivo del gioco e delle scommesse. Quello del laboratorio clandestino di armi di Caltanissetta, infatti, non è un caso isolato.

L’operazione, coordinata dal Nucleo centrale della polizia dei giochi e delle scommesse dello Sco, rientra in una più ampia strategia di contrasto che vede l’impiego dell’expertise investigativa della Polizia di Stato misurarsi sul fronte nazionale ed estero del gioco illegale e delle scommesse clandestine.