Ladro inseguito si nasconde senza accorgersi in caserma carabinieri, arrestato

Il 30enne è stato sottoposto nuovamente alle misure cautelari già in atto

I carabinieri della Compagnia di Poggibonsi hanno arrestato un 30enne, di cittadinanza straniera, che, violando le misure cautelari dell’obbligo di dimora e di presentazione alla Pg cui era già sottoposto, è entrato in una casa a Monteriggioni con il probabile intento di compiere un furto.

Intorno alle 2:00 di domenica scorsa, l’uomo si è recato a Monteriggioni presso l’abitazione di conoscenti. Sapendo dove erano custodite le chiavi dell’appartamento, le ha prese e si è introdotto nell’abitazione mentre gli inquilini, ignari, stavano dormendo. Svegliati dai rumori, hanno sorpreso il malfattore, sono riusciti a metterlo in fuga e a chiamare il numero di emergenza. Sul posto è stata inviata una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile dei Carabinieri che hanno iniziato le ricerche. Il 30enne è stato individuato e raggiunto nelle vie adiacenti all’abitazione ma si è dato alla fuga.

L’inseguimento non è durato a lungo, in quanto il fuggitivo, nella foga di far perdere le proprie tracce, ha scavalcato la recinzione di una ‘villetta’ con l’intento di nascondersi tra le siepi. Nella concitazione, tuttavia, non si è accorto che la ‘villetta’ era proprio la caserma sede della Stazione Carabinieri di Monteriggioni. La sorpresa per il 30enne è stata grande: fermato, è stato portato presso la Compagnia Carabinieri di Poggibonsi per il fotosegnalamento e trattenuto presso le camere sicurezza. A seguito della convalida dell’arresto, il 30enne è stato sottoposto nuovamente alle misure cautelari già in atto.