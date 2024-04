VIDEO | L’assurdo travestimento di un ladro per sfuggire alla videosorveglianza

Si veste da sacco della spazzatura per passare inosservato: l'incredibile episodio in California.

Un ladro travestito da sacco della spazzatura per non farsi riconoscere e portare a termine un furto senza essere visto: è l’incredibile storia registrata a Sacramento in California, negli Stati Uniti.

Sono ancora in corso le indagini su quanto accaduto. Il video dell’esilarante scena, ripreso dai sistemi di sorveglianza dell’abitazione interessata dal furto, è finito sul web ed è diventato virale in tutto il mondo.

Sacramento, il ladro travestito da sacco della spazzatura

Il ladro avrebbe ideato un travestimento assurdo per sfuggire alle telecamere di sorveglianza. Avrebbe “indossato” un sacco nero, di quelli utilizzati per raccogliere la spazzatura, e avrebbe utilizzato il travestimento per passare inosservato davanti ai sistemi di allarme dell’abitazione da derubare.

Del malvivente non si vede nulla nei filmati finiti online, se non i piedi e i movimenti furtivi per raggiungere l’interno dell’abitazione. Il proprietario della casa ha raccontato la storia del furto subìto a Storyful e il video è finito in poche ore online, attirando migliaia di visualizzazioni in tutto il mondo. L’autore del furto non sarebbe ancora stato catturato. Sono in corso le indagini su quanto accaduto.

Un caso “social” in Sicilia

Un altro furto curioso è quello avvenuto negli scorsi giorni a Catania. Un 18enne avrebbe rubato uno scooter, chiedendo al legittimo proprietario il pagamento di 250 euro come “cavallo di ritorno”. Il giovane ladro, però, si sarebbe fatto riprendere mentre sfrecciava a tutta velocità in strada proprio con lo scooter rubato. Questo ha portato gli inquirenti alla sua identificazione e al suo arresto.

Foto e video da Twitter, via Storyful