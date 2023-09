Lampedusa, 152 migranti all’hotspot: 128 sono minori non accompagnati

"Stupore" per l'aiuto del governo tedesco alle ong, con il rischio "di partenze moltiplicate" e "nuove tragedie", scrive la premier Meloni

Sono 152 i migranti presenti questa mattina nell’hotspot di Lampedusa. Tra loro ci sono 128 minori non accompagnati. In mattinata è previsto un trasferimento dall’isola delle Pelagie.

Contina botta e risposta Italia-Germania

“Stupore” per l’aiuto del governo tedesco alle ong, con il rischio “di partenze moltiplicate” di migranti e “nuove tragedie” in mare. Ma anche la mano tesa per una soluzione “strutturale”, che è pronta a trovare parlandone di persona. Questi i contenuti della lettera inviata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Cancelliere tedesco Olaf Scholz.