Lampedusa, 179 migranti in poche ore: 2 con ustioni da carburante

Dopo i 43, tutti molto disidratati, sbarcati ieri sera al molo Favaloro, nella notte altri tre gruppi hanno raggiunto l'isola

C’è anche una donna incinta e due migranti con ustioni da carburante tra i migranti arrivati nelle scorse ore a Lampedusa. Sulla più grande delle Pelagie, infatti, sono ripresi gli sbarchi. Dopo i 43, tutti molto disidratati, sbarcati ieri sera al molo Favaloro, nella notte altri tre gruppi hanno raggiunto l’isola.

Le carrette intercettate

Le carrette su cui viaggiavano 47, 45 e 44 persone, sono state intercettate dagli uomini della Guardia di finanza e della Guardia costiera. Arrivano da Ghana, Costa d’Avorio, Mali, Guinea, Burkina Faso, Nigeria, Sudan. La prima carretta del mare sarebbe partita da Zuara, in Libia, la seconda da Sfax, in Tunisia.

Altri 91 sbarcano sull’isola, anche donna incinta

Salgono a cinque – a partire dalla mezzanotte – gli sbarchi a Lampedusa. Gli ultimi in ordine di tempo a raggiungere l’isola sono stati 52 migranti, intercettati dagli uomini della Guardia di finanza su un barchino in ferro di circa 6 metri. Tra loro anche 8 donne, tra cui una incinta al sesto mese, e 16 minori, di cui 12 non accompagnati. Arrivano da Costa d’Avorio, Burkina Faso, Mali, Camerun, Gambia, Guinea, Liberia e Nigeria e ai soccorritori hanno detto di essere partiti ieri da Sfax.