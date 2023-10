Lampedusa, 604 migranti in hotspot: 71 sono minori soli

Ieri in 245 hanno lasciato il centro di contrada Imbriacola per essere imbarcati sul traghetto di linea giunto in serata a Porto Empedocle

Sono 604, tra cui 71 minori non accompagnati, i migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa. Ieri in 245 hanno lasciato il centro di contrada Imbriacola per essere imbarcati sul traghetto di linea giunto in serata a Porto Empedocle.

In poco meno di 24 ore arrivati in 701

Nuova ondata di sbarchi sull’isola, dove nelle ultime 20 ore sono arrivate 701 persone. Tra cui anche donne e bambini. Ieri sono stati trasferiti circa duecento migranti a Porto Empedocle.