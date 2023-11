Lampedusa, giovane muore annegato a poche miglia dall’isola: 447 migranti all’hotspot

Sul posto una motovedetta della Guardia di finanza. Il ragazzo era a bordo di una delle numerose imbarcazioni approdate da ieri sull'isola

Un giovane migrante, probabilmente di nazionalità eritrea, è morto annegato a poche miglia dall’isola di Lampedusa. Sul posto c’è una motovedetta della Guardia di finanza. Il ragazzo era a bordo di una delle numerose imbarcazioni approdate da ieri sull’isola.

All’hotspot in 447

Sono 447 i migranti presenti al momento all’hotspot di Lampedusa. Tra loro ci sono anche 130 minori non accompagnati. In serata è previsto il trasferimento di 350 migranti con la nave in direzione Porto Empedocle.

