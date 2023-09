Come sei bella Lampedusa mon amour, nelle canzoni di Antoine Michel, tra il tuo Sciatu persu e il tuo O’ Scià. Quanto sei bistrattata...

Oggi viene la premier a Lampedusa, Sicilia, Italia? Europa? Viene con la von der Leyen, vuole fare vedere alla rappresentante Continentale il dramma concentrato, come l’estratto di pomodoro siciliano, dell’estremo, struggente, bellissimo lembo dell’Occidente. Chissà se la Meloni non annunci come Berlusconi di comprarsi una casetta qui, come fece lui, l’Inarrivabile, a Cala Francese. Potrebbe chiedere a Marina magari di affittargli la casa, costerebbe meno delle vacanze nelle carissime masserie pugliesi. E magari potrebbe ospitare Ursula e l’intera Commissione. Se vogliono studiare il problema, blocchi navali o cooperazione internazionale, dovrebbero vederla e capirla questa frontiera, prima che scompaia, come disse Kevin Kostner in Balla con i lupi. Soltanto che qui si balla sulle onde, che poi ti inghiottono e sei con i pesci, e non con i lupi. Muoiono a migliaia al largo di quest’isola, uomini, donne, bambini, spesso appena nati, come ieri. Muoiono da anni, ma gli slogan, le parole al vento, di Gibilterra o di Pontida, sono sempre le stesse. Sterili, vuote, inutili. Viene sfruttata più di un giacimento di terre rare. Fiumi di parole come i Jalisse, che come loro scompaiono dopo la Sanremo elettorale. Quanto sei bella tra euforbie e finocchietto selvatico, tra ciollari e prai muso nero che riempiono i piatti, tra insenature con un mare che fa piangere quando te ne vai. Lampedusa è come le sirene cantate da Omero, che fanno perdere il senno. Ieri è successo al questore di Agrigento, autotrasformatosi in Cetto Laqualunque.

