Lampedusa, oggi Salvini incontrerà Guardia costiera. Nella notte arrivati altri 160 migranti

Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha trascorso la notte nella villa di Silvio Berlusconi a Lampedusa, a Cala Francese, con la compagna Francesca Verdini. Oggi il vicepremier incontrerà la Guardia costiera per ringraziare gli equipaggi per il lavoro svolto per il salvataggio dei migranti, Poi incontrerà anche gli amministratori dell’isola.

Intanto si registra un nuovo sbarco a Lampedusa. Un barcone con a bordo oltre 160 migranti è stato soccorso nella notte a poche miglia dall’isola dove ieri è morta una bimba di due anni della Costa d’Avorio dopo un naufragio. I migranti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola.