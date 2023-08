Lampedusa, recuperati in elicottero i migranti bloccati sulla scogliera

Si stanno recuperando grazie a soccorso alpino e speleologico siciliano e 82° Csar dell'Aeronautica militare una quarantina di migranti.

Si stanno recuperando grazie a soccorso alpino e speleologico siciliano e 82° Csar dell’Aeronautica militare una quarantina di migranti bloccati da quasi 48 ore su una scogliera ai piedi di una parete verticale alta più di 100 metri nella zona di Cala ponente, a Lampedusa. Il mezzo su cui navigavano gli stranieri è affondato. Via mare non era possibile operare per le avverse condizioni meteo. Il Soccorso alpino, allertato dalla Direzione marittima di Palermo della Capitaneria di porto, ha chiesto pure il supporto dell’Aeronautica. Dunque 2 tecnici di elisoccorso si sono imbarcati all’aeroporto di Birgi su un elicottero HH 139B dell’82° centro Csar che ha raggiunto l’isola.

La nota ufficiale

“Il velivolo ha fatto una brevissima sosta per lasciare materiale tecnico imbarcato nel caso di un intervento più complesso anche via terra e avere più spazio a bordo. A questo è iniziata la vera e propria operazione di recupero. I tecnici del Sass e dell’Aeronautica si sono calati col verricello e hanno imbarcato per prime sei donne per sbarcarle all’aeroporto dell’isola. L’operazione sta proseguendo”.