Un gommone con 55 persone a bordo è stato salvato, secondo Sea Watch, da Emergency

Duecentosettasei migranti sono stati oggi tratti in salvo al largo di Lampedusa. L’ha affermato via social l’organizzazione non governativa Sea Watch. Seawatch aveva segnalato due imbarcazioni in difficoltà rilevate da Seabird.

Un gommone con 55 persone a bordo è stato salvato, secondo Sea Watch, da Emergency. L’altra imbarcazione, con 221 persone a bordo, è stata salvata da dalla Guardia costiera italiana.