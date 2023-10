Nuovi arrivi a Lampedusa, in 46 sbarcano nella notte. Oggi nuovi trasferimenti

Ennesimo sbarco di migranti a Lampedusa, oggi si prevedono altri trasferimenti di persone dall'hotspot a Porto Empedocle.

Nuovo sbarco di migranti nel corso della notte sull’isola di Lampedusa. In queste ore sono 46 le persone arrivate e, tra queste, si conta anche un minorenne.

I migranti, che si sono imbarcati al porto di Zuara, in Libia, provengono da Egitto, Bangladesh, Pakistan e Siria. L’imbarcazione sulla quale si trovavano è stata intercettata in mare da una motovedetta della Guardia di Finanza e, in precedenza, era stata individuata dalla nave dell’Ong Nadir.

In giornata altri trasferimenti

In totale, all’hotspot di contrada Imbriacola sono presenti 125 migranti, tra questi vi sono anche 21 soggetti minorenni non accompagnati.

Complessivamente, nelle prossime ore, è previsto il trasferimento di 63 migranti dall’hotspot verso Porto Empedocle. Le persone che saranno trasferite verranno scortate dalla Polizia al porto per essere successivamente fatte salire sulla nave Sansovino che li porterà in Sicilia.