Lasciano bimba di 5 mesi in auto sotto il sole per fare shopping: denunciati i genitori

Deve la vita a un passante la bimba di soli 5 mesi lasciata sola all’interno di una auto esposta al sole da una coppia di coniugi dello Sri Lanka. La vicenda accade a Lucca. I due genitori, in vena di acquisti, non si sono fatti scrupoli nel lasciare la neonata presso un parcheggio di un negozio di articoli sportivi in via delle Cornacchie.

Provata dalla calura

Fortuna ha voluto che, alle 18.45, su segnalazione di una passante, i militari sono intervenuti. Dopo avere prontamente rintracciato i due coniugi hanno aperto l’auto per soccorrere la piccola provata dall’elevata temperatura. Affidata al personale del 118 è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Luca. Dopo gli accertamenti la piccola è stata dimessa con una prognosi di tre giorni.