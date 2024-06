Latina, incidente sul lavoro: perde la vita operaio di 38 anni

Intervenuti i soccorsi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare: all'arrivo dei sanitari sul luogo dell'accaduto, infatti, il lavoratore era già deceduto.

Tragedia a Santa Maria, borgo della periferia di Latina. Nella notte di ieri, martedì 4 giugno, nella città del Lazio ha perso la vita un operaio di 38 anni. L’uomo, era impegnato in una azienda di logistica ed è morto sul lavoro sulla strada Macchia Grande. Intervenuti i soccorsi, per l’operaio di 38 anni non c’è stato nulla da fare: all’arrivo dei sanitari sul luogo dell’accaduto, infatti, il lavoratore era già deceduto.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Morte sul lavoro a Latina, scattate le indagini

A poche ore dall’incidente sul lavoro che ha causato la morte dell’operaio 38enne a Latina, paramedici, carabinieri del comando provinciale e il Spresal (ovvero i tecnici che si occupano della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale) sono al lavoro per tentare di ricostruire quanto accaduto durante la scorsa notte, quando è stata registrata l’ennesima morte sul lavoro dell’ultimo periodo.