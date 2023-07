Il lattiero-caseario di Ragusa tra criticità e nuovi progetti

I rappresentanti del comparto hanno incontrato il presidente della commissione Agricoltura del Senato, Luca de Carlo per discutere i punti di forza, difficoltà e proposte

RAGUSA – Punti di forza, criticità e proposte. Il comparto lattiero-caseario ha discusso di questo con il presidente della commissione Agricoltura del Senato Luca De Carlo, in visita nel territorio della provincia di Ragusa.

Una tappa obbligata è stato il sito di produzione di Progetto Natura, la più grande cooperativa di raccolta del latte in Sicilia, con una quota di mercato pari al 25 per cento dell’intera produzione siciliana e con quasi 100 mila kg di formaggio Ragusano Dop che la rendono leader in Sicilia per questa produzione d’eccellenza. È stato lo stesso direttore della cooperativa Progetto Natura Salvatore Cascone a sottolineare le problematiche locali sottolineando l’importanza della visita di De Carlo per il comparto lattiero-caseario, settore che ha un peso economico fondamentale in ambito regionale.

“Le criticità degli ultimi anni – ha evidenziato Cascone – sono state dovute alla pandemia e alla guerra in Ucraina, con le difficoltà dei costi e il reperimento delle materie prime, mentre le recenti avversità meteorologiche hanno compromesso la produzione di foraggi e dunque le scorte per il prossimo anno per l’alimentazione degli animali”.

Cascone ha inoltre sollevato problemi di mercato e la necessità di ottenere aiuti per cercare di far conoscere le produzioni in ambito internazionale. Durante la visita il presidente De Carlo ha avuto modo di ammirare i suggestivi magazzini di stagionatura del Ragusano Dop, vero e proprio tempio del formaggio, che piace molto a chi lo visita. Il magazzino di stagionatura è il più grande e importante del Sud Italia per quanto riguarda la produzione del formaggio Ragusano Dop, ed è un simbolo della produzione d’eccellenza della regione.

La visita è servita anche per un confronto con le varie categorie produttive dell’area iblea, in particolare con i rappresentanti delle aziende lattiero-casearie chiamati a raccolta dal presidente del distretto regionale di riferimento Enzo Cavallo.

Il presidente della commissione, rimasto stupito dal magazzino di stagionatura, ha ascoltato con grande interesse anche tutti i riferimenti legati ai processi produttivi a cui fa riferimento Progetto Natura che pongono massima attenzione sia alla bontà del latte, parte del quale rispetta il disciplinare di filiera controllata “Alta Qualità”, e sia al benessere animale come testimoniato dalla certificazione Cremba. Il presidente De Carlo, accompagnato nella visita dal senatore Salvo Sallemi e dal deputato regionale Giorgio Assenza, ha risposto che anche il Governo nazionale sta lavorando sul valore aggiunto che le eccellenze del territorio danno non solo ai prodotti ma anche all’Italia stessa.

Ha sottolineato l’importanza del territorio ragusano, che rappresenta l’essenza dell’italianità, mix perfetto di cibo, tradizioni, territorio e turismo. Ha inoltre rivendicato un diverso cambiamento nell’approccio del Governo nazionale rispetto al passato, a favore di chi produce e non contro di chi produce considerato che per la prima volta nella finanziaria da 35 miliardi di euro, 2 sono stati destinati all’agricoltura, un segnale, ha detto, da considerarsi già forte.