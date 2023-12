Fringe benefit confermati, sospeso lo sciopero dei lavoratori Sispi a Palermo

Rientra la protesta dei lavoratori Sispi. I sindacati sono stati convocati l’8 gennaio, alle 12, dall'assessore comunale Antonella Tirrito.

Sospeso lo sciopero del 24 gennaio dei lavoratori Sispi di Palermo. I sindacati sono stati convocati l’8 gennaio, alle 12, dall’assessore comunale Antonella Tirrito, con delega all’Innovazione digitale e ai rapporti con Sispi. Ieri inoltre la società ha erogato un fringe benefit 2023 ai lavoratori di mille euro.

“Stop a protesta del 24 gennaio”

“Considerato che abbiamo ottenuto un risultato importante come il riconoscimento per i dipendenti di una misura positiva come i fringe benefit, che vengono confermati, e che è arrivata la convocazione dell’assessore, abbiamo deciso di sospendere la giornata di protesta già proclamato per il 24 gennaio”, affermano il segretario generale Fiom Palermo Francesco Foti e Antonio Flaccomio, Rsu Fiom di Sispi.

“È chiaro che se non arriveranno risposte significative, lo sciopero verrà riconfermato perché non accetteremo mai la decurtazione del contratto integrativo”.