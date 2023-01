Lavoro, bonus assunzione under 36: a chi spetta e come funziona

Per usufruire del beneficio occorre rispettare alcune disposizioni fondamentali. Quali sono? Eccole spiegate all'interno dell'articolo

Importanti novità nel mondo del lavoro in Italia, per quel che riguarda le possibilità per under 36, che cercano occupazione o i datori di lavoro che vogliono assumerli nel 2023.

Bonus assunzione under 36, come funziona

La Legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) ha prorogato fino a dicembre il beneficio per le assunzioni agevolate a tempo indeterminato degli under 36, prevedendo un aumento dell’agevolazione fino a un massimo di 8mila euro sulla quota a carico dei datori di lavoro su base annua, un aumento di circa 2mila euro rispetto ai precedenti 6mila euro.

Ecco cosa bisogna sapere.

Quanto dura il bonus assunzione under 36

L’agevolazione è prevista per 36 mesi dalla data dell’assunzione, che deve avvenire nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, con la possibilità che i mesi di agevolazione diventino 48 per chi lo fa in regioni come Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

La disposizione però non sarà subito operativa, ma avrà bisogno del beneplacito dell’Unione europea.

A chi spetta il bonus assunzione under 36

Chi sono i beneficiari di quest’agevolazione? Innanzitutto, tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non (si includono quindi anche gli studi professionali o le associazioni), compresi quelli agricoli. Sono invece esclusi quelli domestici, per la particolarità del rapporto, e le imprese del settore finanziario, oltre alle Pubbliche Amministrazioni.

I contratti ammessi per il bonus

I giovani devono avere un particolare tipo di contratto? L’assunzione deve avvenire con contratto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, e riguardare un lavoratore o una lavoratrice che non hanno compiuto i 36 anni e che non sono stati mai titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Non sono da considerare ostacoli al contratto eventuali contratti di apprendistato o di lavoro intermittente.

Assunzione a tempo parziale di un disoccupato

Nel caso di assunzione a tempo parziale di un lavoratore da sempre disoccupato, il beneficio sarebbe proporzionalmente ridotto e la parte restante non potrebbe essere usata nel caso di un’ulteriore assunzione. Il caso è possibile sono nell’eventualità di una cessione del contratto a tempo indeterminato ex art. 1406 c.c., purché in regola con gli altri obblighi di legge

Esoneri contributivi previdenziali

Il Legislatore parla di esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, pari al 100% fino agli 8mila euro (una somma difficilmente raggiungibile da un giovane al primo impiego).

Il datore di lavoro deve però contestualmente anche versare le somme dovute ai relativi fondi di riferimento, come quello dello Spettacolo, degli sportivi professionisti o del trasporto aereo

Cosa serve al datore di lavoro per ottenere il beneficio

Come prerequisito per ottenere il beneficio è essenziale che il datore di lavoro sia in regola con il DURC, cioè con il versamento degli ammortizzatori sociali; che non ci siano violazioni di norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e che il datore di lavoro applichi accordi e contratti collettivi nazionali

Quando non si può chiedere il bonus assunzione under 36

In alcune circostanze, però, il beneficio non spetta: questo è il caso in cui l’assunzione viola un diritto di precedenza previsto dalla legge o dal contratto collettivo oppure se presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contatto di somministrazione siano in atto sospensioni per crisi o riorganizzazione aziendale

Le altre condizioni necessarie

Attenzione però: il datore di lavoro, per ottenere il beneficio, non deve aver proceduto nei sei mesi antecedenti e nei nove mesi successivi l’assunzione a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi a seguito di procedura di riduzione di personale