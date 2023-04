Lavoro, Costa Crociere cerca personale: ecco le posizioni aperte e come candidarsi

Ecco le figure richieste, i requisiti e come inviare la domanda

Sono numerose le posizioni aperte per lavorare a bordo della navi di Costa Crociere. Il Gruppo specializzato nelle crociere, è alla ricerca di personale da inserire nello staff e in sede. Le selezioni sono aperte a dipliomati e laureati.

I profili richiesti

Costa Crociere aggiorna costantemente le figure professionali da inserire a bordo e in sede. Eccone alcune: Disc Jockey, Assistente addetto all’inventario, Cassiere generale del casinò, Commis Pasticceria, TV director, Hospitality Operation Manager, Controllore d’albergo, Istruttore sportivo, Tour Expert, Sommelier di vino, Primo Ingegnere, Light Technician, Responsabile multimediale, Venditore generale tedesco, Maestro di danza, Animatore per adulti, Operatore ricettivo, Secondo Ingegnere, Responsabile Promozione e Vendite, Responsabile marketing e comunicazione, Venditore generale francese, Editore digitale, Commis De Cucina, Tata (bambini sotto i 3 anni), Hostess britannica, Medico di bordo, Ingegnere HVAC, Host/Hostess internazionale olandese, Venditore generale spagnolo, Programmatore televisivo, Tecnico di sala, Tecnico del suono teatrale, Elettricista, Infermiera, Operatore di cassa, Animatore Bambini (dai 3 agli 11 anni), Fotografo, Responsabile ristorante di specialità, Animatore teenager (dai 12 ai 17 anni), Consulente crocieristico personale. I requisiti variano in base al ruolo.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Costa Crociere

Unica compagnia del settore a battere bandiera italiana, il Gruppo Costa è il più grande operatore turistico italiano. Parte del Gruppo Carnival Corporation & plc, quotato alle borse di Londra e New York, leader mondiale di settore, al Gruppo Costa fanno capo i due marchi Costa Crociere e AIDA Cruises. La flotta del Gruppo Costa comprende un totale di 22 navi in servizio. Il Gruppo ha la sua sede a Genova e opera a livello globale, principalmente sulle rotte del Mediterraneo, Nord Europa, Mar Baltico, Caraibi, Nord e Centro America, Sud America, Emirati Arabi, Estremo Oriente.