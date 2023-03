Lavoro, Disney cerca personale: ecco i profili richiesti e come candidarsi

Opportunità di lavoro dal colosso statunitense attivo in molti settori, dall’editoria, all’entertainment con i parchi giochi e il canale tv a pagamento

Nuove opportunità di lavoro nel mondo Disney. The Walt Disney Company, colosso statunitense attivo in molti settori, dall’editoria, ai canali televisivi satellitari, al merchandising, all’entertainment con i parchi giochi e il canale televisivo a pagamento, è alla ricerca di alcune figure professionali da inserire nelle sedi sparse sul italiano.

Le figure richieste

I profili cercati dall’Azienda in Italia corrispondono a due opportunità di lavoro: Stagista risorse umane e il Deal Management Coordinator (contratto a tempo determinato 6 mesi). Nel primo caso il candidato dovrà dare supporto nel recruiting e onboarding dei profili di tirocinio; creare una strategia di Employer Branding davvero forte e per mantenere i rapporti con le università che sono ottimi partner per i nostri programmi di tirocinio; supporto all’ideazione e progettazione di grafiche, template e infografiche per un nuovo progetto HR e altre comunicazioni legate al mondo HR; supportare il team nella progettazione e implementazione delle attività di diversità e inclusione, benessere e coinvolgimento; supporto per definire le nostre comunicazioni L&D; Eseguire attività operative di L&D (inviare inviti, eseguire rapporti, raccogliere feedback). Titolo di studio: Laurea Magistrale in Risorse Umane o Economia. Tra le mansioni del secondo profilo ci sono fornire informazioni sui programmi e sulla disponibilità dei prodotti alle vendite, ad altri membri del team interno e alle parti esterne. Identificare le selezioni dei clienti in sospeso, la durata degli impegni della serie e le date di disponibilità TBA e lavorare con Deal Management Manager per garantire che tutti gli obblighi di licenza del cliente siano soddisfatti. Tra i requisiti: esperienza di lavoro in un ambiente internazionale e distribuzione televisiva, conoscenza dei diritti televisivi, capacità di acquisire rapidamente una conoscenza dettagliata del prodotto, eccellenti capacità comunicative in inglese e italiano essenziali, sia verbali che scritte.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Disney

The Walt Disney Company Italia S.r.l. è una società editoriale italiana, divisione della Walt Disney Company. In Italia sono presenti 17 Disney Store, negozi specializzati nella vendita dei prodotti del marchio. Sono circa 16 mila i collaboratori che svolgono più di 500 lavori diversi a Disneyland Paris.