Lavoro, Istituto Zooprofilattico di Palermo cerca collaboratore tecnici: ecco come candidarsi

Ecco i profili richiesti e i requisiti

Nuove opportunità di lavoro alll’Istituto Zooprofilattico di Palermo. E’ stato indetto un bando per la copertura di 6 posti per l’area sorveglianza epidemiologica. Il contratto è a tempo pieno e determinato e la selezione pubblica avverrà per colloquio e titoli. La domanda di partecipazione deve essere inoltrata entro il 12 giugno 2023. Le assunzioni fanno parte delle le attività previste nell’ambito del Progetto Strategico “Alleanza di ricerca e innovazione nelle biotecnologie per la valorizzazione dei rifiuti marini ARIBiotech C-5-2.1-41” cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma ENI di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020.

I profili richiesti

I posti a disposizione sono: un collaboratore tecnico professionale laureato in scienze ambientali, un collaboratore tecnico professionale laureato in scienze agrarie, un collaboratore tecnico professionale laureato in scienze statistiche, un collaboratore tecnico professionale laureato in ingegneria informatica, una specialista della comunicazione istituzionale e una unità di personale dell’area degli assistenti come assistente tecnico agrotecnico.

I requisiti

Ecco i principali requisiti: cittadinanza italiana o cittadini degli stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano però titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno Ue soggiornante di lungo periodo che siano titolari dello status del rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; idoneità fisica all’impiego, godimento dei diritti civili e politici non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi della disposizione vigente, la costituzione dal rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; non essere stati licenziati, dispensati e destituiti da una pubblica amministrazione. I punteggi per i titoli del colloquio sono 40 così ripartiti: dieci punti per i titoli 30 punti; per il colloquio i punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie: titoli di carriera massimo 5 punti, titoli accademici di studio massimo tre punti, per la pubblicazione titoli scientifici massimo 2 punti. La valutazione dei titoli va effettuata prima dello svolgimento del colloquio e relativo punteggio deve essere reso noto ai candidati che si presenteranno a sostenere lo stesso.

Come inoltrare la domanda

Entro il 12 giugno 2023 si deve inoltrare la domanda di partecipazione alla procedura selettiva, a pena di esclusione, entro il termine del trentesimo giorno successivo la data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana (Guri) serie speciale concorsi ed esami. La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica e certificata all’indirizzo protocollo generale.izssicilia@legalmail.it e deve essere firmata dal candidato.