Lavoro, Landini: “Avanti finche non otteniamo ciò che vogliamo”

E’ partito a Milano il corteo della Cgil che apre la seconda delle tre manifestazioni unitarie organizzate dai tre principali sindacati italiani in difesa del lavoro. Alla testa del corteo il segretario generale Maurizio Landini che ribadisce l’intenzione di portare avanti la protesta finché il governo non darà risposte: “Andremo avanti finché non otterremo quello che vogliamo”, ha detto ai giornalisti presenti.

Il corteo è partito dal Castello Sforzesco, diretto all’Arco della Pace, dove sono già riuniti i militanti della Cisl e della Ui e dove si terranno gli interventi conclusivi di Landini e Bombardieri. Non ci sarà il segretario della Cisl Luigi Sbarra, bloccato da problemi di salute. Al suo posto interverrà la segretaria confederale Daniela Fumarola.