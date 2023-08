Lavoro, Marina militare recluta 208 volontari in ferma prefissata

La domanda per poter partecipare alla selezione deve essere necessariamente trasmessa entro il prossimo 31 agosto

Nuove opportunità di lavoro dalla Marina militare. E’ stato pubblicato dal Ministero della Difesa un bando (concorso straordinario) per il reclutamento di 208 volontari in ferma prefissata di 4 anni nelle forze speciali e componenti specialistiche della Marina militare. La selezione è riservata ai volontari in ferma prefissata di un anno della Marina militare in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma.

Le figure richieste

Ecco i posti richiesti nelle varie categorie e settori d’impiego: 202 posti nel Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM), così distribuiti: 74 posti per la categoria Fucilieri di Marina (FCM); 13 posti per la categoria Incursori (IN); 4 posti per la categoria Palombari (PA); 45 posti per la categoria Marinai – settore d’impiego “Sommergibilisti”; 66 posti per la categoria Marinai – settore d’impiego “Componente aeromobili”; 6 posti nel Corpo delle Capitanerie di porto (CP), per la categoria Nocchieri di porto – settore d’impiego “Componente aeromobili”. Non è consentito candidarsi per più di una delle categorie e settori d’impiego.

I requisiti

Ecco i principali requisiti per poter partecipare al concorso: cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno del compimento del 30° anno di età; diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore); non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’art. 530 del codice di procedura penale; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare.

Come candidarsi

I candidati che vogliono partecipare al concorso nella Marina Militare devono consultare la domanda e il relativo sulla sezione del sito del Ministero della Difesa. Le candidature devono essere inviate entro il 31 agosto 2023.