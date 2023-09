Lavoro, Poste Italiane assume operatori di sportello: ecco dove

Il Gruppo ricerca figure di front end da inserire presso i suoi uffici postali con contratto a tempo indeterminato

Nuove opportunità di lavoro da Poste Italiane. Il Gruppo ricerca figure di front end da inserire nel ruolo di Operatore di Sportello presso i suoi uffici postali con contratto a tempo indeterminato.

Il contratto

L’assunzione prevede l’assunzione a tempo indeterminato con orario part-time o full-time in base alle specifiche esigenze aziendali. La regione/provincia di assegnazione sarà individuate in base alle esigenze aziendali. Si potrà indicare una sola area territoriale di preferenza ed essere coinvolti nel processo di selezione in relazione alle specifiche esigenze aziendali.

I requisiti

Ecco i requisiti richiesti: diploma di scuola superiore con votazione minima di 70/100 (o 42/60). Verranno valorizzati ulteriori elementi quali il possesso della laurea e/o votazione superiore a quella minima richiesta.

Dove sono i posti di lavoro

I posti di lavoro per operatori di sportello sono disponibili presso gli uffici postali nelle seguenti province: EMILIA ROMAGNA: Ferrara; Parma; Ravenna; Reggio Emilia. FRIULI VENEZIA GIULIA: Pordenone; Trieste; Udine. LOMBARDIA: Como; Lecco; Lodi; Mantova; Pavia. PIEMONTE: Alessandria; Cuneo; Novara; Verbano Cusio Ossola; Vercelli. SARDEGNA: Sud Sardegna. TOSCANA: Arezzo; Firenze; Lucca; Pistoia; Prato. TRENTINO ALTO ADIGE: Bolzano; Trento. UMBRIA: Perugia. VALLE D’AOSTA: Aosta. VENETO: Rovigo; Treviso; Venezia.

Come candidarsi

Gli interessati potranno presentare la candidatura (termine ultimo il 2 ottobre 2023), nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Operatore di sportello, le funzioni

L’Operatore di Sportello presidia le attività di promozione e vendita di prodotti/servizi di competenza, assicurando l’espletamento delle relative procedure operative e amministrative nel rispetto degli standard di qualità e della normativa, fornendo informazioni alla clientela in ottica di fidelizzazione e sviluppo.

Il Gruppo Poste Italiane

Con 160 anni di storia, una rete di circa 12.800 uffici postali, 121.000 dipendenti, 586 miliardi di euro di Attività Finanziarie Totali e 35 milioni di clienti. Poste Italiane rappresenta una realtà unica per dimensioni, riconoscibilità, capillarità e fiducia da parte della clientela. Costituisce la più grande rete di distribuzione di servizi in Italia, attiva nei settori della logistica, nella consegna di corrispondenza e pacchi, nei servizi finanziari e assicurativi, nei sistemi di pagamento e nella telefonia.