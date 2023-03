Lavoro in Sicilia, Primark seleziona personale: ecco dove e come inviare la domanda

Ecco le opportunità professionali richieste dall'azienda presente con 15 punti vendita su tutto il territorio nazionale

Proposte di lavoro in Sicilia. Primark, realtà internazionale del Fashion Retail, presente in alcune filiali sparse su tutto il territorio italiano, è alla ricerca di alcune figure profesiosnali da inserire negli store. Selezioni anche per il punto vendita di Catania.

Le figure richieste

Primark, in particolare per la sede di Catania, è alla ricerca delle seguenti figure professionali: Addetti alle Vendite, Team Manager, Department Manager, Store Manager Sud Italia. I contratti prevedono l’assunzione a tempo indeterminato con orario full time. I requisiti variano in base al ruolo richiesto.

Come candidarsi

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Primark

Primarkè un’azienda scozzese specializzata nella vendita di abbigliamento e appartiene alla Associated British Foods. Opera in Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda (con marchio Penneys), Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti d’America, Italia e Slovenia. Realtà internazionale del Fashion Retail con 15 punti vendita in Italia e più di 4000 collaboratori, continua la sua espansione nel territorio italiano aprendo nuovi negozi nei prossimi mesi.