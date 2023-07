Lavoro, Sbarra: “Bene occupazione ma occorrono misure mirate per donne e giovani”

"Gli incentivi devono essere mirati, come ad esempio un sostegno per le aziende, specialmente le piccole", spiega il leader Cisl

Bene l’andamento dell’occupazione registrato dall’Istat ma occorrono misure mirate per donne e giovani. Così il leader Cisl, Luigi Sbarra, commenta i dati sul mercato del lavoro. “Il tasso di disoccupazione da anni non era così basso e i dati riferiti a maggio 2023, rispetto a quelli di maggio 2022, mostrano come a crescere siano stati soprattutto i dipendenti a tempo indeterminato, mentre quelli a termine si sono notevolmente ridotti. In crescita nell’anno anche gli autonomi, in forte recupero rispetto alle perdite subite nella fase covid. Ma nell’ultimo mese tuttavia il ritmo di crescita occupazionale si è ridotto ed arriva anche un dato in negativo per l’occupazione dei giovani tra 15 e 24 anni e delle donne”, spiega.

Il leader Cisl: “Gli incentivi devono essere mirati”

“Due segmenti per i quali – prosegue- non ci si può affidare agli andamenti del mercato, occorre invece indirizzare loro politiche specifiche, per consentire di cogliere le opportunità della ripresa in corso. Ma non sono più sufficienti gli incentivi generici alle assunzioni. Gli incentivi devono essere mirati, come ad esempio un sostegno per le aziende, specialmente le piccole, che introducano, tramite accordi aziendali e con vincolo di utilizzo paritario tra i generi, misure di conciliazione, soprattutto quelle che favoriscono la condivisione dei compiti di cura”.

“Fortissima attenzione all’implementazione delle due riforme del Pnrr”

Soprattutto, “occorre fortissima attenzione all’implementazione delle due riforme del Pnrr a maggior impatto sul lavoro di donne e giovani che sono quelle relative all’istruzione e alle politiche attive, compreso l’orientamento scolastico e formativo, fondamentale per orientare ragazze e ragazzi verso le competenze più richieste”, conclude Sbarra.