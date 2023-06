Lavoro, Sbarra: “Riduzione cuneo fiscale va rafforzata”

"Sui fringe benefit l'aumento della soglia di detassazione è opportuno, ma va garantita una soglia anche per chi non ha carichi familiari", spiega il leader della Cisl

“Abbiamo giudicato positivamente l’operazione sul cuneo contributivo, che recepisce nostre precise richieste, ma che ora va rafforzata, resa strutturale e collegata a una riforma complessiva del fisco che sia realmente redistributiva e a sostegno delle fasce medie e popolari del lavoro e delle pensioni. Anche sui fringe benefit l’aumento della soglia di detassazione è opportuno, ma va garantita una soglia anche per chi non ha carichi familiari”. È quanto ha affermato il leader della Cisl, Luigi Sbarra, in una intervista a QN a proposito del Decreto Lavoro che ottenuto il via libera del Senato ora arriverà blindato alla Camera.

Sbarra ha poi commentato la possibilità che l`Esecutivo agisca sulla detassazione delle tredicesime e delle parti premiali e variabili del salario, rinviando la flat tax sugli incrementi di stipendio, ribadendo come la leva fiscale sia “uno strumento decisivo per difendere salari e pensioni colpiti da un`inflazione pesantissima”. “Per questo- ha detto- apprezziamo che il governo abbia deciso di verificare con maggior attenzione alcuni contenuti della Delega fiscale. Va nella direzione giusta ridurre la tassazione, nel privato e anche nel pubblico, su straordinari e premi di produttività negoziati per i quali da sempre chiediamo l`azzeramento dell`Irpef. Ci aspettiamo anche una forte detassazione sulle tredicesime, anche prevedendo scaglioni di azzeramento, in modo da determinare un reale beneficio generale, pur mantenendo criteri di equità e progressività nella distribuzione degli sgravi”.

E sulla flat tax per Sbarra “Va bene prendere tempo per riflettere sull`applicazione della cosiddetta flat tax incrementale che reputiamo tendenzialmente iniqua, difficilmente applicabile e scarsamente significativa per la maggioranza dei lavoratori”. I