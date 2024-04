Lavora con Sephora, offerta al Centro Sicilia: ecco come fare domanda

La multinazionale assume nel punto vendita di Misterbianco (CT): ecco i requisiti e le informazioni utili.

Opportunità di lavoro con Sephora, multinazionale di profumerie con oltre 700 punti vendita in tutto il mondo, in provincia di Catania: l’azienda è alla ricerca di un/una Beauty Advisor per lo store del Centro Sicilia di Misterbianco.

Ecco l’offerta e come candidarsi.

Lavoro con Sephora a Catania, l’offerta

L’azienda specializzata nel settore beauty è alla ricerca di un Sales Advisor “con forte orientamento al business e alla Customer Satisfaction”. Il Beauty Advisor di Sephora Italia si occupa di:

Accogliere i clienti garantendo loro una shopping experience unica e memorabile;

Offrire consulenze personalizzate ai visitatori dello store di Sephora;

Supportare il direttore di negozio e gli specialisti nelle attività quotidiane;

Contribuire attivamente al raggiungimento degli obiettivi dello Store (budget e target);

Riordinare e gestire il magazzino e le delivery;

Contribuire alla creazione di un forte spirito di squadra.

Requisiti

Per ottenere il lavoro nello store Sephora del Centro Sicilia di Misterbianco (Catania), il candidato deve possedere questi requisiti:

Esperienza pregressa in ruoli analoghi, preferibilmente in contesti Retail multinazionali dinamici;

Conoscenza dei principali KPI del commercio;

Agilità, dinamismo e flessibilità;

Forte orientamento ai risultati;

Alta predisposizione al lavoro in team;

Diploma di scuola superiore;

Buona conoscenza dell’inglese, gradita la conoscenza del francese.

Come fare domanda

Per candidarsi a questa offerta di lavoro o ricercare altre offerte da Sephora basta andare alla sezione “Lavora con noi” dell’azienda (https://jobs.sephora.com/), selezionare l’annuncio di proprio interesse e cliccare sul pulsante “Candidati ora”.

L’azienda Sephora

Divisione del Gruppo LVMH, la multinazionale Sephora vanta:

17.000 referenze

6 milioni di visitatori l’anno nel nostro flagship store sugli Champs Elysées;

Più di 300 negozi in Francia e quasi 2.000 punti vendita in tutto il mondo;

27.000 dipendenti, di cui 4.500 in Francia;

Oltre 130 punti vendita in Italia.

