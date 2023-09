Lavoro in Sicilia, Croce Rossa Italiana cerca personale: ecco dove

L'associazione è alla ricerca di alcune figure professionali da inserire nelle sedi sparse su tutto il territorio italiano

Nuove opportunità di lavoro dalla Croce Rossa Italiana. L’associazione è alla ricerca di alcune figure professionali da inserire nele sedi sparse su tutto il territorio italiano. Anche in Sicilia ci sono alcune posizioni aperte: le offerte di lavoro riguardano le sedi di Lampedusa, Porto Empedocle, Vizzini e Castelvetrano.

I profili richiesti

Sono numerosi i profili professionali richiesti per lavorare con la Croce Rossa Italiana. Eccone alcune: Direttore del centro, Vice direttore del centro, Medico – Responsabile Sanitario, Medico generico, Pediatra, Ginecologo, Psicologo, Infermiere, OSS (Operatore socio sanitario), Impiegato amministrativo, Caseworker RFL, Operatore legale, Operatore dell’accoglienza, Mediatore linguistico-culturale, Operatore accoglienza MSNA (Minori Stranieri Non Accompagnati), Addetto pulizie, Cuoco, Aiuto cuoco, Operatore polivalente logista, Manutentore. I requisiti variano in base al profilo richiesto.

Come candidarsi

Il candidato può presentare la propria candidatura per un solo profilo e per soltanto una delle sedi di lavoro. La candidatura va inoltrata esclusivamente online, attraverso la registrazione all’avviso sulla piattaforma In-Recruiting compilando il form pubblicato sul sito web dell’associazione, entro le ore 12 del 30 settembre. La procedura richiede anche di allegare copia aggiornata del proprio curriculum vitae, un documento di identità e una foto. L’assenza di uno solo di questi allegati comporta l’eclusione dalla selezione. All’invio della candidatura, il candidato riceve un messaggio, all’indirizzo e-mail indicato, di avvenuta registrazione all’annuncio. I candidati che risultano in linea con i profili ricercati, saranno contattati per un colloquio tecnico-motivazionale. Per qualsiasi ulteriore informazione o richiesta di chiarimento è possibile inviare una e-mail all’indirizzo recruiting@cri.it.