Lavoro in Sicilia, nuove opportunità da Leroy Merlin: ecco come candidarsi

Proposte di lavoro di Leroy Merlin sul territorio siciliano. Ecco le figure richieste, la sede e come inviare la domanda

Proposte di lavoro in Sicilia. L’azienda francese Leroy Merlin presente sul territorio siciliano con alcuni store, leader della vendita al dettaglio di prodotti per la casa e il giardino, cerca figure professionali da inserire nel punti di vendita in particolare di Palermo Palermo, presso cc Forum.

Le figure richieste

Per i punti vendita siciliani si cercano le seguenti figure: Manager Coach della Vendita Venditore Esperto Giardino – PALERMO Artigiani Professionisti – ARKY – PALERMO Architetti – Palermo Artigiani Professionisti – Palermo Fonte. I requisiti variano in base alla figura professionale richiesta.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Leroy Merlin

Leroy Merlin fa parte della galassia di Groupe ADEO, che riunisce altri marchi, tra i quali: Aki, Bricocenter, Bricoman, Dompro, Weldom e i più recenti Zodio e Kbane. Groupe ADEO è il primo player francese nel mercato internazionale del bricolage e del fai-da-te, al primo posto in Europa e al terzo posto nel mondo. Nel mondo, Leroy Merlin conta 456 punti vendita in 13 paesi con oltre 150.000 collaboratori. Sono 50 i punti vendita in Italia.