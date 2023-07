Lavoro in Sicilia, nuove opportunità da Piazza Italia: ecco dove

L'azienda specializzata nel settore abbigliamento è alla ricerca di circa 30 figure professionali da inserire negli store in Italia

Nuove opportunità di lavoro da Piazza Italia. L’azienda specializzata nel settore abbigliamento è alla di circa 30 figure professionali da inserire negli store presenti su tutto il territorio nazionale. Posizioni aperte anche per i punti vendita in Sicilia. La selezione è per diplomati e laureati.

I profili richiesti

Sono numerose figure professionali che Piazza Italia ricerca per il proprio organico. Eccone alcune: Addetto vendita, Store manager, Magazziniere, Supervisore di cantiere, Allievo store manager, Stilista donne. I requisiti variano in base al ruolo.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Piazza Italia

Nata nel 1993, Piazza Italia S.p.A. è divenuta nel tempo un solido punto di riferimento del fashion retail. L’approccio estremamente dinamico al business e il coraggio nelle scelte imprenditoriali hanno permesso di conquistare la fiducia dei consumatori, ottenendo uno sviluppo importante sia a livello di fatturato, sia in termini di store aperti. Oggi l’azienda conta su una rete di oltre 151 negozi in Italia e 37 all’estero, per un totale di circa 150 000 m² di negozi solo sul territorio nazionale.